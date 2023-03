Isabel, il primo compleanno dopo la separazione: gli auguri di papà Totti e la torta di mamma Ilary

Isabel Totti compie 7 anni e mamma e papà non le fanno mancare i loro auguri pieni d'amore, quest'anno più che mai. Per la bambina è il primo compleanno dopo la separazione dei genitori - che fra pochi giorni si incontreranno in tribunale per la prima udienza in cui si discuterà anche dell'affidamento dei figli - ma nonostante tutto è un giorno di festa e la sua serenità, come quella di Cristian e Chanel, viene prima di tutto.

Appena sveglia Isabel ha trovato una torta con la candeline in cucina, come mostra Ilary Blasi tra le storie Instagram, prima dolce sorpresa della giornata. Poco dopo la conduttrice ha condiviso una foto di Isabel quando era molto più piccola, scrivendo: "Tanti auguri piccola donna del mio cuore". Appena sveglio anche Francesco Totti ha fatto sui social i suoi auguri a Isabel, prima condividendo un bellissimo video tra le storie, con una carrellata delle loro foto insieme, poi con uno scatto di loro due sulla neve che si danno un dolce bacio: "Buon compleanno principessa. Ti amo oggi, domani e per sempre".

Gli auguri di Chanel

Non potevano mancare gli auguri di Chanel, la sorella maggiore di Isabel. Le due sono legatissime, ancora di più adesso dopo aver affrontato un difficile momento famigliare. Anche lei, come il papà, le ha dedicato un reel con i loro momenti insieme, aggiungendo: "Auguri alla piccola Donna che ha migliorato la mia vita. Sarò sempre al tuo fianco in qualsiasi momento, non ti lascerò mai sola. Ti amo con tutta me stessa, vita mia". E ancora: "Non potevo chiedere di meglio".

Il post di Francesco Totti