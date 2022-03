Totti-Blasi, nuovi indizi di crisi: cos'è successo nel giorno del compleanno della figlia

Per molti la smentita non era abbastanza credibile, ma di fatto c'è stata. Francesco Totti ha gettato l'acqua sul fuoco che divampava da giorni, qualche settimana fa, spengendo un incendio che rischiava di mandare in fumo 16 anni di matrimonio e tre di fidanzamento. Insomma, vent'anni d'amore - sugellato da tre figli - che secondo insistenti rumors sarebbe arrivato al capolinea.

Si è parlato di un lungo periodo di crisi, di continue liti (quella avvenuta durante una passeggiata domenicale ai Castelli Romani, pare, la più eclatante) e addirittura di una nuova fiamma nella vita del 'Pupone'. Noemi, 34enne che sembra la fotocopia di Ilary. Tutto, lo ripetiamo, già smentito dai diretti interessati. Nuovi indizi, però, bussano alla porta del gossip, buttando benzina su un braciere che sembrava ormai quasi spento. A riaccendere le voci di crisi sono state le dediche fatte da entrambi a Isabel, la figlia più piccola che ieri ha compiuto 6 anni. Rigorosamente separate. Un post con una foto della bambina - scattata lo scorso settembre a Disneyland - sul profilo di Totti (senza il like della moglie), una storia su quello di Ilary. Nessuna foto di loro tre insieme, come avvenuto per i compleanni precedenti e come sono soliti fare in famiglia, lasciando spazio a molti dubbi. A parte la sera della smentita e altre rare occasioni, i due continuano a non farsi vedere insieme e l'allarme crisi è sempre dietro l'angolo.

Totti allo stadio, qualche fila accanto c'è Noemi

Un altro indizio da non sottovalutare lo lancia Dagospia. All'ultima partita della Roma contro l'Atalanta, Francesco Totti era come sempre all'Olimpico in tribuna vip. Poche file più in là c'era proprio Noemi, il presunto flirt dell'ex calciatore giallorosso. Pare che ci siano diversi beninformati pronti a giurare che tra i due la relazione va avanti da diversi mesi. E il gossip si infiamma di nuovo.