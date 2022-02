Ilary Blasi e Francesco Totti smentiscono la crisi, lui tuona: "Ci sono bambini di mezzo"

"Falli chiacchierà", "Eh no, mo' è un po' troppo". Lo immaginiamo così il botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi a 24 ore dall'esplosione delle voci che non solo li vorrebbero in crisi e a un passo dalla separazione, ma già felicemente ognuno per la sua strada, con tanto di presunta nuova fiamma per l'ex numero 10 giallorosso. Il silenzio della coppia iniziava a suonare come una conferma - per la gioia dei maligni che già tramavano i più velenosi retroscena - e così ci ha pensato la conduttrice a scrivere la parola fine.

La smentita arriva prima tra le sue storie Instagram, dove pubblica una cena con la famiglia al completo in un noto ristorante di Roma, poi in quelle del marito, che visibilmente infastidito parla direttamente davanti alla telecamera del telefono: "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire".

Sotto un frame della storia di Ilary, a cena con Totti e i figli

Le voci di crisi

I rumors sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi serpeggiavano già da qualche mese, ma è ieri che sono esplosi prepotentemente, facendo piegare al fascino del gossip importanti quotidiani nazionali, come il Corriere e Repubblica, fra i primi a lanciare la notizia - insieme a Dagospia - e protagonisti di una spietata guerra scandalistica senza esclusione di indiscrezioni, durata fino a poche ore fa. I cosiddetti 'beninformati' parlavano di tensioni che andavano avanti dalla scorsa estate, culminate in una fantomatica lite avvenuta qualche settimana fa a Castel Gandolfo, ultima uscita pubblica della coppia, fino a dare un volto - con tanto di nome e cognome - alla donna che avrebbe fatto perdere la testa al 'Pupone' e sgretolato una favola che va avanti da vent'anni. E che adesso torna a farci sognare tutti.