Divorzio Totti-Blasi, a Ilary 12.500 euro al mese per i figli e la villa all'Eur

Prima decisione provvisoria a favore di Ilary Blasi quella emessa dal giudice del tribunale civile di Roma, valida per tutta la durata del processo di separazione tra lei e Francesco Totti. Alla conduttrice va la villa all'Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove attualmente risiede con i tre figli. Disposto, inoltre, un assegno di 12500 euro al mese per il mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel che restano affidati in modo condiviso a entrambi. Non è stata invece affrontata la questione relativa all'assegno per Ilary perché la showgirl non aveva mai chiesto questo per sé all'ex capitano della Roma.

Le trattative tra Blasi e Totti

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è in corso il procedimento giudiziario che porterà allo scioglimento ufficiale del loro matrimonio. Secondo indiscrezioni poi sconfessate dai legali della conduttrice, l'ultima trattativa aveva a oggetto l'ingente proposta economica destinata al mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, avanzata dall'ex capitano giallorosso ma rifiutata dalla ex moglie, intenzionata - secondo la ricostruzione - a chiedere molto di più. Ora la decisione arrivata nelle ultime ore che respinge le richieste di Francesco Totti volte a tenere la casa dove lei adesso vive insieme ai figli. Nulla da fare, dunque: il tribunale ha infatti deciso di assegnare alla conduttrice la residenza dove hanno vissuto insieme per tutta la durata del matrimonio (e di recente anche oggetto di una presunta contesa per la presenza dell'attuale compagno di Ilary, Bastian Muller).