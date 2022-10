"Sparite 100 paia di scarpe griffate da migliaia di euro": l'accusa di Blasi a Totti

Il 14 ottobre si terrà la prima udienza del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Da mesi non si parla che di questo giorno tra speculazioni e ipotesi, alcune poi confermate. La separazione potrebbe non essere così serena, soprattutto dopo l'intervista di Francesco Totti in cui aveva ammesso di aver nascosto alcune cose della futura ex moglie dopo che lei gli aveva preso la collezione di Rolex e "svuotato la cassetta di sicurezza".

Secondo Il Messagero però Totti avrebbe preso dall'armadio di Blasi anche la sua collezione di scarpe griffate e alcune preziosi gioielli e proprio per questo motivo avrebbe presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma per chiederne la restituzione. Francesco avrebbe quindi nascosto questi oggetti in un luogo sicuro e lì si troverebbero circa 100 paia di scarpe firmate (Gucci, Chanel, Amina Muaddi, Jimmy Choo) e il prezzo di alcune di queste si aggirerebbe intorno al 4mila euro. E secondo il quotidiano romano Blasi avrebbe pronta la documentazione da presentare in tribunale per dimostrare che questi oggetti le sono stati sottratti, stessa cosa dovrà fare Totti per quanto riguarda Rolex e cassetta di sicurezza. Per quanto riguarda la casa e i figli, i due sembrerebbero aver trovato un accordo: continueranno a vivere lì Ilary e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Totti infatti, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe comprato un appartamento a Roma Nord, dove vive Noemi Bocchi e forse potrebbe arrivare anche la convivenza con la sua nuova compagna.

Tra Francesco e Ilary la tensione sembrerebbe essere alle stelle, i due infatti sembrerebbero parlarsi solo tramite Whatsapp anche dentro casa.