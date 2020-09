Dolce attesa in casa Totti, Ilary spiazza Francesco a cena

"Vuoi vedè che je l'ho fatta?" avrà detto Francesco Totti fra sé e sé, mentre Ilary Blasi gli dava la bella notizia. Una cena in terrazza, con la famiglia al completo, poi l'annuncio della showgirl mentre riprende tutto con il telefonino: "Lo sai che in questa casa c'è una donna incinta? Lo sai o fai il vago? Lo sai chi è?"

Il 'Pupone' è a metà tra il perplesso e il sornione, ma non risponde. Nel frattempo Isabel, la figlia più piccola della coppia, se la ride, davanti al papà che è l'unico a tavola ignaro di tutto. "C'è una donna incinta" continua a ripetere Ilary, ma il sogno di Totti di avere un altro figlio - il quarto - si infrange poco dopo, quando viene fuori il nome di Paola, la loro gatta.

"E' Donna Paola incinta", e tra le storie di Instagram la showgirl mostra anche l'ecografia. Un'altra new entry, dunque, arriverà a breve in casa Totti, ma anche questa a quattro zampe. Donna Paola è entrata a far parte della famiglia lo scorso dicembre, nonostante l'ex numero 10 giallorosso non fosse d'accordo. Sono bastati pochi giorni, però, a fargli cambiare idea e ora sono inseparabili. Non sarà un gatto bellissimo, ma è molto affettuoso e Totti se ne è letteralmente innamorato. Il Canadian Sphynx, conosciuto come 'gatto nudo', è una razza felina molto rara che non convince proprio tutti. Senza pelo, orecchie a punta, muso spigoloso e occhi sporgenti, il pregiato micio non è proprio un concentrato di bellezza, però sa come farsi amare. E a casa Totti ha conquistato tutti.