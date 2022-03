Totti-Blasi inseparabili, di nuovo insieme dopo le voci di crisi: la festa di Isabel e il torneo di padel

Se per il compleanno della figlia Isabel, giovedì scorso, Francesco Totti e Ilary Blasi avevano evitato foto e dediche di famiglia per i 6 anni della piccola di casa - riaccendendo le voci di crisi -, alla sua festa sono tornati a farsi vedere insieme sui social.

Sabato è stato un pomeriggio speciale per tutta la famiglia. La festa di Isabel è stata coloratissima, piena di amici, con Francesco e Ilary sorridenti insieme alla bambina - felicissima - e agli altri due figli Cristian e Chanel. Nessun volto scuro o tensione, come ipotizzavano i rumors, ma tanta allegria. La coppia non si è sottratta alle foto degli invitati e delle persone dello staff che ha organizzato la festa, poi al momento della torta ecco un bello scatto di famiglia.

Le foto della festa di Isabel pubblicate su Instagram

Ilary alla partita di Padel di Totti

Il giorno dopo Ilary ha seguito Francesco al suo circolo sportivo a Casal Palocco, vicino Ostia, dove l'ex calciatore organizza spesso tornei di padel, sport di cui è appassionatissimo. La conduttrice non gioca, ma continua a non perdersi una partita del marito. Alla faccia della crisi.

La storia pubblicata da Ilary al centro sportivo di Totti