Francesco Totti e Ilary Blasi, foto di famiglia dopo la cena scaccia-crisi

Cheese. Eccoli i Totti al completo, sorridenti, insieme al proprietario del noto ristorante di Roma che ieri sera li ha accolti servendogli una prelibata cena di pesce. Francesco e Ilary tornano a mostrarsi in pubblico, ma soprattutto sui social, dove la loro assenza nelle ultime settimane aveva fatto pensare al peggio.

La coppia, dopo aver smentito le voci di crisi e dell'imminente fine del loro matrimonio, ha trascorso la serata insieme, in famiglia, dimostrando l'infondatezza di certi rumors. Dalla foto, scattata prima di andare via (pubblicata sul profilo Instagram del ristorante), non emergono segnali di burrasca, anzi: Totti, al centro del gruppetto, tiene in braccio la piccola Isabel, mentre sulla destra Ilary e Chanel si abbracciano e guardano in camera sorridenti. Anche Christian, il primogenito - che oggi ha 16 anni - è molto sereno, nonostante gli ultimi giorni non saranno certo stati semplici per lui e le due sorelle alle prese con il gossip sui loro genitori. E proprio loro, infatti, sono stati la preoccupazione principale di papà Francesco, che oltre a condannare le fake news circolate su di lui e Ilary ha chiesto rispetto per i loro figli.

La smentita

La smentita è arrivata ieri sera sui profili social di entrambi. Per prima è stata Ilary a condividere una storia della loro cena, in cui si vedeva il marito accanto a lei, poi Totti ha pubblicato un video nelle storie in cui negava le voci messe in giro dai giornali: "Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news - ha detto -. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire".