"Lui molto carino con me, lei no": Simona Ventura torna (di nuovo) sull'addio tra Totti e Blasi

Tra le tante voci che a febbraio scorso si sono levate per commentare la notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi c'è stata anche quella di Simona Ventura. "Vorrei dare qualche consiglio non richiesto dovuto all'esperienza": scriveva la conduttrice in un post Instagram a proposito della crisi della coppia raccontata come in atto, ma smentita dai diretti interessati. "La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati". E ancora: Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi" aggiungeva Simona prima di concludere con un abbraccio rivolto a entrambi e l'affermazione: "Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna".

Tempo dopo Ilary Blasi, già protagonista dell'intervista-smentita a Verissimo, rese noto di non aver gradito il commento della collega sulla vicenda privata: "Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh" fu la replica indiretta della ex signora Totti che adesso, alla luce delle ultime novità che sanciscono la reale fine del suo matrimonio, è tornata ad essere citata da Simona Ventura nel corso di un'intervista.

Il nuovo commento di Simona Ventura sull'addio Totti-Blasi

"Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo" ha detto adesso al Messaggero Simona Ventura commentando nuovamente la rottura: "La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità".

E ancora: "Dispiacersi è normale, perché queste coppie rappresentano il sogno. Sono due che hanno sempre dato l’idea di essere molto solidi, nonostante gli scossoni, e di avere una famiglia unita. Non so perché sia finita e non voglio entrarci, ma erano bellissimi" ha aggiunto ancora la conduttrice, tornando sull'importanza di continuare ad essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. "Consigli non ne darei mai, sapranno essere bravissimi. Tutti i segnali vanno in quella direzione: tuteleranno responsabilmente i loro figli", ha poi concluso.