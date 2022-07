Totti-Blasi e i problemi familiari: "Dopo la morte del padre Francesco si è sentito solo"

Sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti parleremo ancora per giorni, la notizia è ancora fresca e le congetture sul perché una delle coppie più longeve, e amate, del mondo dello spettacolo si sia separata non accennano a diminuire. Tutti voglio capire il perché, tutti vogliono riuscire a capire chi ha tradito per primo o prima (in caso i tradimenti siano veri perché al momento sono solo congetture più o meno avallate da foto). E così stiamo vivendo giorni in cui sembra di essere dentro ad un'asta con persone, più o meno vicine, che giocano al rialzo.

Secondo il settimanale Oggi la componente famiglia non sarebbe da dimenticare. Non solo l'immenso patrimonio, non solo la presenza costante della famiglia Blasi che gestisce un grande fetta delle loro attività, ma anche il poco affetto dimostrato dalla famiglia della conduttrice avrebbe influenzato il destino della coppia.

Patrimonio e famiglia: i due possibili "altri" problemi

"C'è pooi la questione patrimonio: se Francesco negli ultimi tempi, ha faticato a gestire la presenza della famiglia Blasi, meno discreta rispetto alla sua (il papà Enzo non c'è più, la mamma Fiorella e il fratello Riccardo sono lontani anni luce dai riflettori), c'è da dire che soprattutto il suocero Roberto e il cognato Ivano Peruch hanno molto a che fare con le attivià di famiglia" scrive il settimanale. I due "gestiscono, in sintesi, il centro sportivo dell'ex capitano della Roma e guidano, con Ilary, la società che stipula tutti i contratti pubblicitari di Francesco".

Ed ecco che all'economico si lega il sentimentale: "C'è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l'eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco: se sia vero o meno, lo sanno solo le quattro mura della loro casa all'Eur". Le dinamiche familiari non sono mai semplici da gestire, soprattutto se sono radicalmente legate a quelle economiche, ma gli eventuali problemi di "famiglia" potrebbero essere la famosa ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché bisogna ricordarlo ed entrambi vengono accostate delle altre relazioni. Totti con Noemi e Blasi con un uomo misterioso e a tal riguardo il settimanale scrive: "Se è vero che Totti ha, da tempo, una stria con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c'è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l'Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più giovane, personal trainer romano di base a Milano, già ex di alcune influencer".

Tutto tace sull'uomo, ma Totti "lo avrebbe scoperto mentre cercava di ricucire il matrimonio, e proprio questo avrebbe portato allo strappo definitivo". Ovunque stia la verità il risultato purtroppo non cambia: Francesco e Ilary non stanno più insieme.