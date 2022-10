Totti-Blasi, niente accordo: si va in Tribunale

Nessuna tregua fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se fino a qualche settimana fa sembrava possibile arrivare a un accordo pacifico, adesso la strada li starebbe per portare dritti in Tribunale. La separazione giudiziale pare inevitabile, nonostante l'ex calciatore - almeno stando alle ultime indiscrezioni circolate - abbia proposto più di un accordo alla madre dei suoi tre figli.

L'ultimo, come riporta il Corriere della Sera, prevedeva il totale sobbarcarsi delle spese della villa al Torrino, quella in cui attualmente continuano a vivere tutti i 5, che ammonterebbero a circa 20 mila euro al mese. Il Pupone sarebbe stato disposto a provvedere a tutti i costi della casa, più ovviamente al mantenimento dei figli. La proposta, però, sarebbe stata respinta da Ilary che vuole lasciare l'ultima parola sulla loro separazione al giudice, dalla divisione dei beni all'affidamento dei ragazzi.

La lite sugli alimenti

Negli ultimi giorni erano circolate molte voci su una presunta lite riguardo al mantenimento che Ilary avrebbe chiesto a Totti, 37 mila euro al mese che l'ex calciatore si sarebbe rifiutato di pagare. Rumors smentiti categoricamente dal legale della conduttrice: "La signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è". L'avvocato della showgirl ha inoltre accusato l'entourage di Francesco Totti di veicolare fake news con l'obiettivo di danneggiare l'immagine della sua assistita. Con questi presupposti si prefigura una battaglia senza esclusione di colpi (bassi).