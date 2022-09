Totti-Blasi, parla ancora Nuccetelli: "Nella sfera intima? Lui è focoso, lei diceva di avere mal di testa"

Arrivano nuove scottanti rivelazioni sul divorzio più chiacchierato degli ultimi mesi, quello tra l'ex calciatore della Roma Francesco Totti e la conduttrice tv Ilary Blasi. Se, finora, erano trapelate diverse notizie più o meno intime, sui loro problemi di coppia che hanno portato, poi, al brutto divorzio che stanno attualmente affrontando i due, oggi, il carissimo amico dell'ex campione della Roma, il pr Alex Nuccetelli ha spifferato qualche altro dettaglio soffernandosi su alcune questioni intime tra Ilary e Totti che avrebbero alimentato la loro insofferenza dentro casa.

Nuccetelli, infatti, durante un'intervista al programma radiofonico Turchesando, prima di parlare di Totti e Ilary ha specificato che tra il Pupone e la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi tutto procede nel migliore dei modi. "Stanno molto bene entrambi - ha dichiarato, infatti, Nuccetelli, per poi aggiungere - Lei non ha cavalcato l'onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi".

Ma poi, non poteva non dire qualcosa sul rapporto, ormai distrutto, tra Ilary e Totti e, difendendo a spada tratta il suo amico, ha lasciato intendere che Ilary abbia una strategia d'azione molto ben studiata e che i suoi sentimenti nei confronti di Francesco sono ormai spenti da tanto tempo.

"Di amore, qui, non se ne parla più ormai sa parecchio secondo me - ha infatti dichiarato Alex che, poi, alla domanda su come andasse la sfera intima tra Totti e la Blasi, incalzato dalle conduttrici del programma, ha risposto - Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: "Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa" ed erano solo i primi mesi di relazione, non so coe hanno proseguito per altri vent'anni".

E sul tema chi ha tradito prima, Alex, sembra avere le idee chiare, specificando dice, è vero che Francesco non sia stato un santo però entrambi avevano in tacito accordo ed entrambi hanno avuto diverse frequentazioni di cui lei, una che è durata per anni. "Questo mi sembra più grave" ha dunque concluso l'amico di Totti e le conduttrici del programma hanno fatto riferimento a "qualcuno dei piani alti di Mediaset". Che sia vero?