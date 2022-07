Totti-Blasi: la trattativa per la divisione del maxi patrimonio sarà complessa

Che non sarebbe stato un divorzio tranquillo era ormai certo. Già la scelta di non pubblicare un comunicato congiunto per annunciare la separazione era un chiaro messaggio, ma secondo il Corriere della Sera la divisione dei beni starebbe diventando una vera e propria guerra e riguarderebbe anche gli introiti pubblicitari dell'ex calciatore.

Patrimonio e divorzio

Secondo il Corriere Ilary si "aggiudicherà la mega-villa dell’Eur (25 stanze, doppia piscina, campi da padel, palestra superaccessoriata, valore intorno ai 10 milioni), per viverci con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel". Ma la villa, anche se enorme, è solo la punta dell'iceberg: "La spartizione di quote, azioni, interessi e altre proprietà immobiliari tipo la villa di Sabaudia con tanto di tunnel privato sotto le dune o la quantificazione di un assegno per alimenti" sotto questi aspetti ancora tutto tace, anche perché Ilary al momento si trova in Tanzania con i figli.

Al ritorno della conduttrice i loro avvocati, per lei Alessandro Simeone e per lui Antonio Conte, si metteranno a lavoro per riuscire a portare a termine la complessa trattativa. Da ricordare che il padre di Ilary Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono direttamente coinvolti nella gestione del patrimonio di Totti (i due, come riportava anche il settimanale Oggi, gestiscono "il centro sportivo dell'ex capitano della Roma e guidano, con Ilary, la società che stipula tutti i contratti pubblicitari di Francesco").

Ilary Blasi al centro della polemica sugli amanti e non solo

Al momento Blasi non ha replicato a nessuna delle critiche che le sono state mosse contro, a difenderla ci ha pensato la sorella Melory, la conduttrice dell'Isola dei famosi al momento sta solo pensando a rilassarsi con i suoi figli in vacanza tra un safari e un bagno nelle acque cristalline della Tanzania. Su Ilary ha espresso la sua opinione anche Vladimir Luxuria che fino a poche settimane fa ha condiviso la diretta dell'Isola dei famosi. L'opinionista ha spiegato che Ilary "È sempre solare e allegra, pronta alla battuta, se aveva dei problemi lo ha nascosto molto bene". "Non si è confidata ed io non ho posto domande indiscrete. L’unica cosa che ho notato è che non nominava mai Francesco, mai" ha poi aggiunto.

Ad Ilary, almeno secondo quanto ricostruito dal settimanale Chi, sarebbe stata addossata la "colpa" della fine del matrimonio: sarebbero stati dei messaggi compromettenti trovati sul cellulare di lei a far traboccare il vaso che - evidentemente - era già colmo. Chi sia questo aitante uomo, personal trainer, che vive tra Milano e Roma ancora non è dato sapere chi sia (e se esiste veramente), ciò che è certo al momento è che illazioni non accennano a fermarsi e al nome di Ilary sono stati associati quelli di Antonino Spinalbese, Luca Marinelli, Alessio La Padula e anche Cristiano Iovino. Anche quest'ultimo noto per essere palestrato e per aver avuto flirt con personaggi noti (Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli).