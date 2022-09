Totti-Blasi, D'Agostino: "Lui ha salvato i messaggi di Ilary e ha i video di lei che prende i Rolex"

Il caso della separazione più mediatica del momento ha occupato uno spazio nella puntata di Domenica In del 17 settembre 2022. A parlare della turbolenta fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è stato Roberto D'Agostino, direttore del sito Dagospia che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice e dell'ex calciatore giallorosso.

"La crisi iniziata cinque anni fa"

"Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto" ha esordito il giornalista nel dialogo con Mara Venier, argomentando sulle dinamiche della coppia che si sarebbero deteriorate già quando Totti lasciò il calcio giocato nel 2017. "La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l'inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d'ombra provoca cose devastanti nella testa". Secondo D'Agostino, poi, ad acuire la crisi sarebbe stata l'ascesa di popolarità di Ilary Blasi che, nel frattempo, diventava conduttrice di punta a Mediaset: "Mentre lei saliva, lui scendeva, perché usciva fuori dalle celebrità".

"Lui ha giurato sui figli che non conosceva Noemi"

D'Agostino ha spiegato come i segnali della fine del loro matrimonio erano già riscontrabili attraverso i social: "Oggi le vite vengono rovesciate sui social, c'è l'autogossip; bastava seguiurli sui social per capire che tra loro due non c'era più nulla, ma nessun giornale poteva permettersi di dirlo, perché Totti a Roma era l'ottavo re".

Quanto alle smentite che entrambi hanno rilasciato, lui con un video social e lei a Verissimo, D'Agostino ha affermato: "Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non consocerla. Lui ha giurato e lei è andata dall'amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito". La crisi, dunque, era in atto, ma Ilary era certa che non ci fosse una terza persona. La scelta era quella di aspettare per ufficializzara nel momento giusto per il benessere dei figli: "Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l'annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi".

"Sarà un processo devastante"

Sulle ultime dichiarazioni di Totti al Corriere: "Non è stata un'intervista, ma un atto giudiziario", il commento di D'Agostino: "I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d'accordo".