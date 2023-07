Totti-Blasi, continua la guerra dei Rolex: lei fa ricorso contro l'affidamento congiunto

Per l'affidamento dei figli nessun problema, su quello dei Rolex apriti cielo. La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per la collezione dei preziosi orologi - dal valore di 1 milione di euro - va avanti senza sosta, anche in questi giorni in cui entrambi gli ex coniugi sono in vacanza, lui negli Stati Uniti con i figli e la compagna Noemi Bocchi, lei in Brasile con Bastian Muller.

Un mese fa il tribunale civile di Roma ha stabilito che i 4 Rolex della discordia dovevano rimanere a disposizione di tutti e due, custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata da cui l'estate scorsa erano stati prelevati da Ilary. La conduttrice sembra che non li abbia ancora restituiti e i suoi avvocati, lo scorso 12 giugno, hanno presentato un ricorso contro l'affido condiviso.

L'udienza è prevista per la metà di luglio e il nuovo giudice dovrà fare chiarezza sulla proprietà dei costosi orologi, aprendo una nuova istruttoria oppure basandosi sulle prove e le deposizioni già raccolte. Ilary Blasi continua a sostenere che i Rolex sono di sua proprietà, in quanto regali dell'ex marito (anche se sono tutti modelli da uomo).