Totti a casa di Noemi e Blasi tra le braccia di un altro durante l'Isola | FOTO

Francesco e Ilary, una vita passata insieme e il fardello del tradimento. Secondo quanto ricostruito dal settimanale Chi, la crisi risale a qualche mese fa, quando Totti ha scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono della moglie.

"Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato - ha riferito al Messaggero Alex Nuccetelli, pr romano che fece conoscere vent'anni fa Francesco e Ilary -. Hanno aspettato che Ilary terminasse l'Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso". I loro compagni, un dettaglio non da poco se si pensa che la coppia in tutti i modi, a inizio anno, provò a smentire la crisi, ma secondo quanto afferma Chi, i cambiamenti nella loro relazione amorosa non erano poi così segrete.

Ilary e le trasferte a Milano per l'Isola e non solo

"Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori nelle sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei famosi". Quindi quando Totti ha smentito la crisi la "rottura era già in atto, ma il fuoriclasse della Roma ha cercato di fare il possibile per proteggere i figli".

Francesco, Noemi e quell'incontro paparazzato

Francesco, dal canto suo però, è stato visto con Noemi Bocchi: "Negli ultimi mesi è stato visto con lei al ristorante Isola dei Pescatore, a Santa Severa, allo stadio e ancora a monte Carlo e a Tirana". Il servizio fotografico di Chi ricostruisce i movimenti dei due: alle 16:21 Bocchi accompagna la figlia da un'amica, si incontra con un'altra mamma e alle 18 torna al suo appartamento, lascia la macchina in strada, alle 20:17, poi, si apre il cancello e entra una Smart grigia, la macchina è di un caro amico di Francesco e al suo interno si trova proprio Totti.

Il fotografo di Chi, per capire se nella Smart ci fosse o meno l'ex calciatore, si reca a casa di Totti e verifica che la sua macchina è lì. Alle 2:22 di notte in quel parcheggio ricompare la Smart e a bordo oltre al conducente c'è anche Francesco. Una ricostruzione che secondo il magazine non può lasciare molto spazio all'immaginazione.

La smentita tramite un video condiviso sui social di qualche mese fa prende sempre di più il sapore di un tentativo di deviare l'attenzione per il bene dei figli. La somiglianza tra Nomeni Bocchi e Ilary Blasi è quasi sconvolgente: belle, slanciate, bionde, frequentano anche lo stesso parrucchiere. Noemi è laureata in Economia aziendale alla Lumsa e fa la designer floreale, è appassionata di paddle e lei e Totti si sarebbero conosciuti proprio sui campi da gioco.

Foto dal settimanale Chi