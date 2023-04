Totti e Blasi faccia a faccia in Tribunale: cos'è successo nell'udienza segretissima

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in un'aula del Tribunale civile di Roma per la prima udienza di separazione. A rivelare il dettaglio è il Corriere della Sera che racconta come i due ex abbiano voluto mantenere il segreto sull'udienza iniziata ieri, venerdì 31 marzo, alle 17.30 e protratta oltre l'ora di cena.

L'ultima notizia relativa alla contesa legale più chiacchierata degli ultimi tempi riguardava lo slittamento per volontà di uno dei due. Nessun dettaglio era più trapelato rispetto alla nuova data che adesso si legge essere stata ieri, appunto, alla presenza di entrambi assistiti dai rispettivi avvocati, Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei. La decisione di tenere l'incontro strettamente riservato è stato dettato dalla volontà di evitare la ressa di cronisti e curiosi davanti all'ingresso.

Totti e Blasi alla prima udienza di separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi con i loro legali sono entrati di nascosto nell'aula in un orario che solitamente non trova il palazzo frequentato. Stretto riserbo su cosa sia successo, per quanto sia ipotizzabile che, come di norma avviene per ogni separazione giudiziale, il giudice abbia esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi. Considerata la situazione dei due ex, tuttavia, appare improbabile che la rottura sia stata ricomposta: al centro della questione c'è l'affidamento dei figli, la destinazione della villa dell'Eur dove al momento vive Ilary con Cristian, Chanel e Isabel, ma a cui Francesco non intende rinunciare, la spartizione dell'ingente patrimonio. Resta pure da decidere il contenzioso sulle ormai note borsette griffate e Rolex sottratti e le relative restituzioni su cui tanto si è detto. Al momento il giudice non avrebbe ancora fissato la prossima udienza.

Gli ultimi rancori

Negli ultimi giorni la complicata situazione privata tra Totti e Blasi avrebbe trovato altri motivi di rancore: una foto con Ilary, il fidanzato Bastian Muller e la piccola Isabel insieme mano nella mano e la notizia che proprio Muller abbia dormito nella villa dell'Eur. Questi due particolari avrebbero turbato l'ex capitano giallorosso e, secondo le indiscrezioni, lo avrebbero spinto a voler abbandonare la possibilità di una mediazione. A tal proposito, inoltre, il legale dell'ex calciatore, Antonio Conte, avrebbe "depositato una memoria difensiva da 120 pagine".