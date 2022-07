Totti-Blasi: "Sarà una rottura fortissima"

Il re e la regina di Roma hanno ufficializzato la loro separazione. Non proprio un fulmine a ciel sereno, ma comunque una notizia che ha sconvolto l'Italia e tutti i fan della coppia dei sogni. Dal pomeriggio si parlava del comunicato che in serata avrebbe messo la parola "fine" al matrimonio durato 20 anni e quando è arrivato è stato impossibile non notare la scelta di aver voluto rilasciare due dichiarazioni diverse: non un comunicato di coppia (come era invece successo per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi).

Stili e messaggi diversi: Ilary più fredda ma precisa, Francesco più sentimentale e meno sintetico. La scelta di non fare un comunicato congiunto è stato ampiamente commentato sui social e sono in molti a far notare come questo non sia un buon segno. Potrebbe essere il preambolo di una separazione difficile. A farlo notare, ad esempio, è anche il giornalista Gabriele Parpiglia che su Twitter scrive: "Il comunicato separato è segno di una rottura fortissima (purtroppo)".

Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima (purtroppo ) pic.twitter.com/HhGsTMdiTY July 11, 2022

A rendere questa possibilità concreta ci pensano le ormai numerose voci che confermerebbero nuove relazioni per entrambi: Ilary con un misterioso e aitante ragazzo, Francesco con Noemi Bocchi. Quanto questo possa realmente essere vero ancora non è dato saperlo, ma le voci sono sembrano essere sempre più concrete e avallate dai servizi che il settimanale Chi ha dedicato alla ormai ex coppia nel numero in uscita domani, mercoledì 13 luglio.