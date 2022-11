Totti-Blasi in tribunale, nessun saluto e volti scuri: le immagini

Primo faccia a faccia in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi si sono ritrovati ieri pomeriggio in un'aula di viale Giulio Cesare, a Roma - davanti al giudice della settima sezione civile Francesco Frettoni, che li ha convocati - per discutere della restituzione dei Rolex di proprietà del Capitano, non ancora rinvenuti.

A quanto si apprende la conduttrice sarebbe tornata in possesso delle scarpe e delle borse, dopo che Totti, nella scorsa udienza, aveva fatto sapere dove erano state nascoste. Stavolta, invece, al centro del dibattito in aula c'erano gli orologi dell'ex calciatore (per un valore di oltre 1 milione di euro).

Ad accompagnare Totti l'avvocato Antonio Conte - dopo la recente 'separazione' dalla nota matrimonialista Bernardini De Pace - mentre con Blasi c'erano gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. La conduttrice è arrivata per prima, a bordo di una Bmw ed è scesa davanti all'ingresso del tribunale, accompagnata a piedi dal legale. L'ex calciatore, invece, è arrivato una manciata di minuti dopo alla guida di una Smart. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati fuori da ore, neanche all'uscita dall'udienza, e voci di corridoio assicurano che i due non si sono mai rivolti la parola, trincerati dietro silenzi e volti scuri. I video 'rubati' fuori dal tribunale, che circolano da ore sui social, confermano la forte tensione. É fissata per il prossimo marzo la prima udienza per l'assegno di mantenimento per i figli, nel frattempo i rispettivi legali starebbero provando a trovare un accordo che sembra sempre più difficile.

Ilary Blasi e Francesco Totti arrivano in tribunale, foto Ansa