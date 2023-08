Totti-Blasi in tribunale, colpi di scena in arrivo? "Noemi Bocchi potrebbe essere convocata"

A un anno esatto dalla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, i loro avvocati si preparano all'udienza del prossimo 20 settembre. Liste di testimoni, eventuali amanti, ricostruzioni dei fatti utili a stabilire chi ha tradito chi per primo e individuare il o la responsabile della fine del matrimonio sono raccontati come dettagli nell'ultimo articolo del settimanale Oggi, dove l'ulteriore particolare della convocazione di Noemi Bocchi si aggiunge alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. La conduttrice Mediaset, infatti, ha sempre dichiarato che la colpa della rottura è stata la relazione dell'ex marito con l'attuale compagna, ricostruzione che lui ha sempre respinto certo che, al contrario, la prima a tradire sia stata proprio l'ex moglie. "Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie" si legge, pertanto, sul magazine che riprende la notizia già circolata di "una lista dei flirt di Ilary Blasi" pronta a essere presentata con tanto di nomi e cognomi.

Ma in attesa del 20 settembre, Totti e Blasi continuano a godersi il relax estivo con i rispettivi partner: lui con Noemi Bocchi, appunto, ormai immancabile nella sua quotidianità come compagna innamoratissima e felicemente ricambiata; lei con Bastian Muller, imprenditore tedesco che, in barba alle voci che li dicevano già in crisi, è stato di nuovo mostrato accanto alla conduttrice per scacciare ogni sospetto. Volti sereni e sorridenti i loro, lontani anni luce da quelli protagonisti di una storia che adesso continua per bocca di giudici e avvocati.