Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme nella mega villa dell'Eur

Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero tornati a vivere insieme, sotto lo stesso tetto: quello della super villa all'Eur. Però attenzione, sono separati in casa. Lo spazio non gli manca, la casa infatti conta circa 25 stanze. Legalmente sono ancora moglie e marito, nonostante il comunicato dell'11 luglio che ha annunciato la fine del loro matrimonio. Separati ma vicini, così stanno trascorrendo i giorni che li separano dal divorzio che non si preannuncia rosa e fiori. Se la coppia però dovesse optare per un divorzio consensuale l'annosa faccenda si risolverebbe quasi indolore per loro e per i figli, ma se l'accordo, invece, non dovesse essere trovato ecco che la battaglia diventerebbe legale a tutti gli effetti.

Questa sarebbe la settimana decisiva per Ilary e Francesco affiancati dai loro legali Alessandro Simeone Blasi e la coppia formata da Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace (che avrebbe già avanzato delle proposte alla conduttrice dell'Isola) per Totti.

In attesa di capire il da farsi e di decidere quali giorni trascorreranno alla casa all'Eur, che rimane ai figli con conseguente affidamento congiunto tra i genitori, insieme a Cristian, Chanel e Isabel, la famiglia si è riunita e i rapporti tra i due, secondo il Corriere della Sera, sarebbero civili ma distaccati. Francesco sarebbe esausto della presenza costante della quasi ex moglie sui social, che pochi giorni fa ha anche condiviso il primo giorno di scuola elementare di Isabel e questo, in particolare, lo avrebbe infastidito in quanto tutti si sono chiesti come mai Totti non fosse presente in un giorno così importante.

Come andrà il divorzio ancora non è possibile saperlo, ma è possibile che scelgano una separazione consensuale, ma si fa sempre più insistente la possibilità di una intervista esclusiva di Blasi all'amica Silvia Toffanin, nel suo Verissimo. Se venisse confermata ne vedremo davvero delle belle anche perché il tribunale sarebbe molto vicino.