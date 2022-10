Totti e Bocchi, un post Instagram smentirebbe Francesco sull'inizio della loro relazione

Tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sembra andare tutto a gonfie vele, feste con gli amici e i figli del capitano. Le prime foto di coppia, anche se non ufficiali, e i figli che vanno nella casa di Noemi. La relazione sembra stabile, ma ecco che un particolare scovato sul profilo Instagram di Bocchi riaccendo la curiosità sul quando effettivamente sia nata la relazione con il Pupone.

Il doppio compleanno

Prima la festa a sorpresa nel ristorante più amato da Francesco Totti, nel quale fece anche la proposta di matrimonio a Ilary, alla quale erano presenti i figli e gli amici più intimi. Il giorno dopo ecco che i festeggiamenti si spostano a casa di Noemi Bocchi. Alla festa formato famiglia ha preso parte anche Chanel Totti con un'amica. A ricostruire tutto ciò ci ha pensato il settimanale Chi.

Se i figli sono stati presentati ufficialmente alla nuova compagna, e soprattutto se trascorrono questi eventi insieme, è evidente che tra Totti e Bocchi si tratti di un impegno serio. Nel mentre il divorzio di Ilary Blasi e Francesco sta proseguendo con alti e bassi, su Instagram ieri la conduttrice ha lanciato una vera e propria stoccata al quasi ex marito condividendo un breve video nel quale inquadra le vetrine del negozio Rolex (palese risposta alla famosa intervista di Totti al Corriere).

Se l'assegno di mantenimento per Ilary era una notizia falsa, quello per i figli no e proprio su questo si starebbero dando battaglia, in quanto non sarebbe abbastanza alto per permettere a Cristian, Chanel e Isabel di "continuare a vivere come hanno fatto finora". Nessuno dei sue ha posto condizioni sull'abitazione all'Eur, stanno aspettando che il giudice decida a chi affidare i figli e in quali modalità. Sembrerebbe inoltre che nessuno dei due abbia "chiesto la separazione con addebito, nonostante le reciproche accuse di tradimento".

Il mistero del mazzo di rose

In tutto questo caos che è il divorzio da una parte c'è Ilary Blasi che mai come adesso condivide foto e video che la mostrano in compagnia della sua famiglia, dall'altra c'è Francesco che sembra sempre più unito a Noemi. E proprio parlando di Noemi, Chi lancia una provocazione scrivendo che "la donna, lo scorso San Valentino, pubblicava sul proprio profilo Instagram una foto con 13 rose rosse e la scritta 'tredici mesi con il mio amore'" (purtroppo Bocchi ha il profilo privato). Una provocazione non così tanto velata, che va a instillare un dubbio nella mente dei più maliziosi: se la relazione è "iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022", il 14 febbraio come fanno ad essere 13 mesi insieme?