Bodyshaming contro Cristian, la dura replica di papà Totti

Totti. Un cognome pesante, soprattutto sul campo da calcio. Cristian, primogenito dell'ex numero 10 della Roma, ha deciso lo stesso di seguire le orme del papà, anche se pochi mesi fa ha lasciato il club giallorosso - dove giocava nelle giovanili - per esordire con il Frosinone (primavera).

La settimana scorsa è sceso in campo per la prima partita di campionato, contro il Bologna, finita 3-0 per i rossoblù. Non proprio un debutto fortunato, ma il 17enne ha voluto comunque condividere alcuni di quei momenti su Instagram, dove il papà commenta: "Daje cricca". In tanti si emozionano nel vederlo in campo, notando una innegabile somiglianza con il 'Pupone', qualcuno però non gli risparmia critiche. Ma c'è di peggio. Tra i commenti ecco anche chi fa battute sul suo fisico - poco "longilineo" - e lo critica per il peso. Non mancano ovviamente i follower che lo difendono, ma il sostegno più grande arriva dal papà.

Ai microfoni di Radio Serie A, la replica di Francesco Totti è dura: "Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte". Per quanto riguarda la carriera calcistica del figlio, invece, dice: "Alla Roma Cristian non aveva la possibilità di esprimersi. Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni".

Il post di Cristian Totti