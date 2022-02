Totti a 'C'è posta per te' dopo le voci di crisi, Ilary lo guarda da casa

Tempismo perfetto. Iera sera C'è posta per te (che è registrato) ha mandato in onda la puntata in cui era ospite Francesco Totti, proprio pochi giorni dopo la smentita della presunta crisi con Ilary Blasi. L'ex calciatore è stato chiamato da Noemi (anche qui sembra quasi fatto apposta, considerando l'omonimia con la donna che le voci volevano come nuova fiamma del Pupone) per fare una sorpresa ai suoi genitori.

Totti non si è tirato indietro, accolto dal calore del pubblico in studio e con una spettatrice speciale che lo guardava da casa. Sua moglie. Ilary ha condiviso su Instagram una foto in cui è davanti alla tv, sul divano, mentre si gusta l'ospitata del marito, probabilmente accanto a lei in quel momento. Nello scatto, infatti, oltre al primo piano di Totti sullo schermo si vedono anche i piedi della conduttrice appoggiati sul tavolino e accanto altri, quasi certamente del marito. La coppia ha voluto dimostrare ancora una volta che la burrasca di cui si è parlato per giorni non è mai entrata in casa. O quantomeno è fuori dalla porta.

La foto pubblicata da Ilary Blasi

La sorpresa ai genitori di Noemi

Noemi ha voluto ringraziare i genitori per tutto quello che hanno fatto e fanno per lei. Quando aveva 16 anni è rimasta incinta di un ragazzo che non piaceva alla famiglia, ma nonostante tutto l'hanno sempre aiutata con il bambino, loro nipote, e ancora di più oggi che il papà non vive più con loro. Francesco Totti ha portato al papà e alla mamma di Noemi - tifosi della Roma - due orsacchiotti di peluche con dentro gli abbonamenti per vedere le partite allo Sadio Olimpico.

