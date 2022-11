Totti festeggia il compleanno di Cristian, Noemi al pranzo di famiglia: le foto

Una gran tavolata di amici e parenti è stata organizzata da Francesco Totti per i 17 anni del figlio Cristian. Location scelta per i festeggiamenti che si sono tenuti ieri, domenica 6 novembre 2022, il noto ristorante "L'isola del pescatore" a Santa Severa, luogo in cui l'ex calciatore giallorosso è di casa. Ed è proprio dalla pagina Instagram del locale che arrivano i video e le immagini della giornata trascorsa serenamente dal folto gruppo riunito per ragazzo, circondato dall'affetto del padre, della sorellina Chanel che con lui hanno posato in una delle tante foto, ma anche della fidanzata del padre, Noemi Bocchi, che si vede applaudire tra i commensali al momento dell'arrivo della torta.

La grande assente è stata sicuramente Ilary Blasi con cui probabilmente il figlio avrà festeggiato in un secondo momento alla luce dei rapporti pressoché glaciali con l'ex marito. A lui, tuttavia, la conduttrice ha dedicato un post già nelle prime ore del giorno: "Tanti auguri amore mio" è la didascalia che la vede incinta 17 anni fa e oggi, mentre lo bacia con tutto l'affetto che c'è.

Totti e Bocchi inseparabili (con le figlie)

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai inseparabili. Nel primo weekend di novembre la coppia si è goduta lo shopping insieme alle rispettive figlie, ovvero Isabel e la primogenita di Noemi, che appaiono più complici che mai. Ad immortalare insieme la nuova famigliola sono stati alcuni presenti alla scena, che poi hanno girato le immagini a Pipol Gossip, un profilo Instagram specializzato proprio in tematiche di cronaca rosa. Proprio la scorsa settimana Francesco e Noemi sono stati avvistati nel quadrante Nord di Roma in cerca di un nuovo appartamento da acquistare e da rendere vero e proprio "nido d'amore": l'agente immobiliare li ha accompagnati a visionare un attico e un super attico, mentre i paparazzi appostati dietro l'angolo scattavano foto che poi avrebbero venduto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Qualche giorno prima, invece, i giornali di gossip raccontavano anche il primo viaggio ufficiale "a due": destinazione Principato di Monaco. Ora il ritorno alla routine.