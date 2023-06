Totti al concerto di Vasco con Noemi (e il rischio di incontrare Ilary)

Pericolo di incroci sempre più elevato a Roma tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi - entrambi impegnati in nuove relazioni - pur uscendo spesso in città e continuando a frequentare alcuni dei posti dove erano soliti andare insieme, non si sono ancora mai incontrati. E ieri sera sarebbe potuto avvenire il "patatrac" proprio allo stadio Olimpico, uno dei luoghi simbolo della loro lunga relazione, dalla maglia con scrito "6 unica" che l'ex numero 10 giallorosso sfoggiò in campo dopo un gol per conquistare l'allora letterina di Passaparola che era andata a vederlo, fino all'addio al calcio del Capitano, sostenuto da moglie e figli in campo mentre leggeva la lettera ai tifosi.

Totti ieri sera era in tribuna d'onore insieme a Noemi Bocchi per vedere il concerto di Vasco Rossi, uno dei cantanti preferiti dell'ex moglie. La conduttrice lo segue da sempre ed esattamente un anno fa era al Circo Massimo, al suo show-evento, insieme alla sorella (e meno di un mese dopo avrebbe ufficializzato la fine del matrimonio con Totti, ndr). Un caso la sua assenza di ieri alla data romana del rocker oppure una decisione - quella di non andare - presa proprio per evitare di trovarsi davanti l'ex marito e la nuova compagna? Magari anche lei con Bastian...

La conduttrice dell'Isola dei Famosi si è fermata a Milano dopo la puntata di venerdì, pronta per la finalissima di domani, ma un salto a Roma per Vasco non sarebbe stato troppo complicato farlo. Evidentemente ha preferito così. Francesco Totti, invece, si è goduto lo spettacolo in compagnia di Noemi, preparatissima sul repertorio del rocker. Seduto accanto a loro anche Ultimo, che ha cantato diverse hit insieme al 'suo' Capitano. Qunte cose possono cambiare in appena un anno...