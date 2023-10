Totti e Blasi faccia a faccia dopo mesi: i dettagli sull'incontro per la consegna dei Rolex

Gli ormai famosissimi Rolex al centro della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi tornano nelle mani dell'ex Capitano giallorosso. A riportarlo è il Corriere che racconta i dettagli di un incontro tra le parti e i rispettivi legali fissato per domani, venerdì 6 ottobre, a Roma, in una banca dell'Eur non molto lontana dalla mega-villa coniugale, dopo l'orario di chiusura per evitare curiosi.

Come ricostruisce il Corriere, gli orologi mancavano dal giugno 2022, ovvero da quando la ex conduttrice dell'Isola dei Famosi li prelevò di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata una ventina di giorni prima che la separazione dal marito fosse resa ufficiale. Sia il giudice di primo grado che il collegio di appello le avevano ordinato di collocarli in un luogo accessibile a entrambi in attesa di stabilire chi tra i due fosse il legittimo proprietario. Dopo alcuni rinvii, dunque, domani è stato fissato l'appuntamento: Ilary e Francesco si incontreranno con i rispettivi avvocati per depositare i Rolex in una cassetta di sicurezza cointestata, faccia a faccia dopo mesi di comunicazioni gelide necessarie per questioni pratiche che riguardano i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Inoltre, pare che Totti porterà con sé anche un esperto, incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni.

Per quanto riguarda la separazione, il tribunale ha fissato la prossima udienza - la seconda – il 24 gennaio 2024. In quella sede il giudice Simona Rossi, dopo aver ascoltato le parti, deciderà quali prove ammettere (tra cui, pare, sms compromettenti, relazioni di investigatori privati e fotografie) e quanti e quali testimoni chiamare in aula.