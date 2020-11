"Francesco Totti ha passato un brutto periodo a causa del coronavirus"

Tra i volti noti contagiati dal coronavirus, ad inizio mese ha generato apprensione Francesco Totti, risultato positivo insieme alla moglie Ilary Blasi. Sulle condizioni dell'ex calciatore e della conduttrice è presto calato un velo di riserbo, oggi rotto dal giornalista Alfonso Signorini, che racconta come i due hanno vissuto la malattia. "Tutti e due si sono ammalati di coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così - dichiara - Per Francesco è stato anche peggio".

Totti e Ilary contagiati dal coronavirus

Occasione del racconto è l'ultima puntata di Casa Chi, il format web ideato da Signorini per la rete e tratto dal magazine Chi. In puntata, infatti, il direttore spiega di sentire spesso Ilary Blasi, ex conduttrice del Grande Fratello Vip, ma di non esser più riuscito a vederla proprio a causa di problematiche che si sono susseguite. "Certo che continuo a sentire Ilary. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi. Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese". E ancora: "Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco (il signor Enzo, ndr) e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza".

La morte di papà Enzo

La notizia della positività di Totti e Ilary è arrivata ad inizio mese. Nessuno dei due ha ancora parlato pubblicamente della malattia. Poco prima, l'ex Capitano della Roma aveva dovuto dire addio a papà Enzo, scomparso all'ospedale Spallanzani all'età di 76 anni dopo aver contratto, anch'esso, il coronavirus. Su Instagram il ricordo del figlio: "Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciare, stringere. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te (...) Ora la mia vita sarà diversa perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!".