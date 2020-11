Francesco Totti scrive al figlio Cristian: il messaggio social con le foto più belle

Sui social la dedica dell'ex capitano giallorosso all' "unico vero uomo di casa" festeggiato con tutto l'amore del mondo per il suo 15esimo compleanno

La famiglia costruita con Ilary Blasi e i loro tre splendidi figli occupano il cuore di Francesco Totti che spesso usa i social per condividere con i 3,8 milioni di follower l’amore per ognuno di loro. Oggi, 6 novembre, è il suo primogenito Cristian ad essere destinatario di una dedica speciale, tanto breve quanto intensa, scritta in occasione del suo 15esimo compleanno.

“Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio”, ha scritto l’ex capitano della Roma a corredo di uno scatto dolcissimo che lo vede sul campo di calcio qualche anno fa mentre bacia il figlio ancora bambino. E la squadra giallorossa fa da sfondo anche alla rassegna di scatti postati tra le storie Instagram, luogo virtuale per raccogliere i momenti più belli vissuti insieme al suo ragazzo che non esita a definire “l’unico uomo di casa”, come il più orgoglioso dei papà. Anche mamma Ilary non è stata da meno: “Unico uomo della mia vita. Tanti auguri per questi 15 anni pieni di te”, il messaggio per il suo ometto.

Francesco Totti positivo al coronavirus

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che Francesco Totti sia positivo al coronavirus. L'ex calciatore, sottoposto al tampone dopo aver avuto per qualche giorno febbre e dolori muscolari, starebbe bene e in isolamento in casa. Secondo alcuni siti sportivi - tra cui Romanews - anche Ilary Blasi avrebbe contratto il virus, ma nessuna voce ufficiale ha confermato la voce.

Lo scorso 12 ottobre è morto il papà di Francesco Totti, il signor Enzo, proprio in seguito a complicazioni legate al coronavirus, e anche la mamma di Totti - la signora Fiorella - era stata contagiata. “Mi sento fortunato. Ogni bambino ha un suo sogno: io speravo di realizzare il mio. Ho fatto sacrifici senza i quali il sogno sarebbe rimasto tale”, ha affermato Totti parlando della sua infanzia e della sua carriera in una recente intervista: “Mia madre mi veniva a prendere a scuola, mi portava agli allenamenti e guidando mi interrogava sulle lezioni del giorno dopo mentre tra un panino e una curva cercavamo entrambi di non perdere un solo secondo”.