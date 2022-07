Totti-Blasi, i progetti in tv dopo la separazione

La notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco tra le notizie di cronaca rosa di questa estate 2022. Dalle indiscrezioni sui tradimenti alla gestione del patrimonio milionario tutto da dividere, dalla custodia dei figli alle dichiarazioni di amici e famigliari che prendono le parti di uno o dell'altra, ogni elemento che attiene alla rottura dell'idillio lungo 20 anni incuriosisce i fan, come dimostrano anche i risultati di una recente indagine.

I progetti futuri di Totti e Blasi

Agli ambiti sentimentali ed economici già abbondantemente sviscerati in queste ore, si aggiunge adesso anche quello relativo al futuro professionale dei due, che va nella direazione di ingaggi televisivi noti per ciò che attiene la showgirl e nuovi per l'ex capitano giallorosso. Secondo Dagospia, infatti, mentre Ilary Blasi ha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi nel 2023, Francesco Totti sarebbe stato intercettato dalla Rai per i Mondiali del Qatar: "La direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent", si legge sul sito, "Riuscirà a convincerlo?".

Al momento Totti continua a non rilasciare alcun commento sulle questioni che lo riguardano, siano esse private come professionali: mentre la ex moglie aggiorna i follower con le immagini della sua vacanza con i figli in Tanzania, l'ex capitano non fa più alcun riferimento a quanto accaduto, lasciando che sia il suo comunicato affidato alle agenzie il testo definitivo sulla vicenda ancora tanto discussa.