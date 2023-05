Totti "sfratta" la famiglia di Ilary: il retroscena sul centro sportivo

Continuano le divisioni dei beni tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la prima decisione del giudice in merito al divorzio, valida per tutta la durata del processo di separazione, alla conduttrice va la villa all'Eur e ai figli un assegno di mantenimento di 12.500 euro al mese. Adesso per Totti sembrerebbe essere arrivata una piccola vittoria che è collegata in parte al divorzio. L'ex calciatore ha ottenuto l'ordinanza di sfratto per il centro sportivo della Longarina che da anni era ormai gestito dalla famiglia di Ilary Blasi. Ovviamente con la fine del matrimonio sarebbe decaduto il benestare dato da Totti che, già prima della decisione del tribunale di Roma, avrebbe chiesto di rientrarne in possesso senza però ottenere il consenso di Blasi e famiglia. In seguito al "no" l'ex giallorosso avrebbe chiesto che gli venisse versato un affitto mensile, anche questa richiesta sarebbe stata rifiutata e quindi Totti avrebbe scelto di portare la questione in tribunale. A scriverlo è il Corriere della Sera.

Questo sarebbe quindi il terzo contenzioso che si è aperto tra Totti e Blasi, dopo la causa di separazione e quella per i Rolex e la borse. "L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo per intimare alla società Asd Longarina – che fa capo in particolare a Silvia Blasi, la plenipotenziaria sorella di Ilary – di abbandonare la struttura con effetto immediato. E di restituire il bene al legittimo proprietario", scrive il quotidiano.

La struttura, che si trova in via di Castel Fusano, è stata comprata da Totti nel 2003 dall'ex collega Angelo Orazi e al suo interno ci sono la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area per giocare a padel. Per Francesco ha un valore affettivo non indifferente. Il 5% della Longarina è intestata al cugino di Totti, Angelo Marrozzini, e un'altra a Ivan Peruch, il marito di Silvia. E "finché il matrimonio è durato, anche per quieto vivere, Francesco ha fatto finta di non vedere", adesso la situazione è diversa e infatti a decidere sarà il tribunale. Per prendere la decisione la sezione Locazioni del Tribunale di Roma "non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano" specifica il quotidiano. A tutto ciò si aggiungerà la questione dei canoni d'affitto e la "Asd Longarina potrebbe essere condannato al pagamento degli arretrati".