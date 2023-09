Totti, la festa di compleanno organizzata da Noemi nel loro attico: le foto

Se l'anno scorso il suo compleanno era stata l'occasione per uscire allo scoperto con la nuova compagna, Noemi Bocchi, dopo il polverone mediatico sollevato dalla separazione da Ilary Blasi, quest'anno Francesco Totti ha preferito una situazione più intima per festeggiare. L'ex calciatore ha compiuto ieri 47 anni e ha trascorso la serata a casa - nell'attico di Vigna Clara, a Roma nord, dove vive con la compagna - per una cena insieme alla famiglia e gli amici più cari.

Una tavolata composta da una quindicina di persone, come si vede dalla foto pubblicata su Instagram da Noemi - che ha organizzato tutto nei minimi dettagli - tra cui la mamma Fiorella, il fratello Riccardo, e ovviamente i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, la piccola di casa, che lo ha aiutato a soffiare le candeline sul tiramisù fatto in casa. "Grazie a tutti voi per aver reso unico questo giorno! Ancora auguri amore mio" ha scritto Noemi Bocchi tra le storie, a fine serata, immortalando un bel momento della festa.

Questo è il secondo compleanno che Francesco Totti festeggia lontano da Ilary Blasi, ma stavolta, a differenza dell'anno scorso - quando la separazione era ancora fresca (e dolorosa) - l'ex numero 10 giallorosso appare decisamente più sereno e felice della sua nuova vita.