Chanel Totti in copertina, lato b in primo piano a 13 anni: bufera sui social

Tredici anni compiuti a maggio e per Chanel Totti arriva la prima copertina. Uno scatto 'rubato' - anche se probabilmente autorizzato - sulla spiaggia di Sabaudia, dove la famiglia trascorre le vacanze estive. Sulla cover dell'ultimo numero di 'Gente', la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi è sul bagnasciuga, vicino al papà, in costume.

Volto pixellato e lato b in primo piano, è questo che in tanti recriminano al noto settimanale e su Twitter, in poche ore, l'hashtag Totti balza in cima ai trend topic. "13 anni. Fate schifo" tuona un utente, "Chanel Totti ha 13 anni e pubblicare una foto del genere è veramente triste - scrive un altro - Ma non basta lamentarsi sui social. Certe scelte editoriali devono essere punite dal mercato". Molti accusano la rivista di "sessualizzazione", ma c'è anche qualche voce fuori dal coro: "Vi scandalizzate del giornale che pubblica la foto (che con probabilità è stato autorizzato) quando migliaia di ragazzine sconosciute girano per le strade con le chiappe scoperte? Magari sono anche vostre figlie... #puritani".

Nessuna replica, almeno per ora, da parte di 'Gente'. Sul profilo Instagram del settimanale, tra le storie, c'è un video del direttore Monica Mosca che parla proprio della cover 'incriminata': "Il nuovo numero di Gente è in edicola. In copertina c'è la coppia più bella dell'estate e anche la più dolce, un papà e una figlia. Il super capitano Francesco Totti e Chanel, che a 13 anni è un fiore e già sembra la piccola fotocopia di mamma Ilary".

E questo lo chiamate giornalismo?

Se fosse successo a me 13 anni mi sarei sentita così umiliata. Le coprono la faccia ma non il culo. Che schifo#Totti pic.twitter.com/KbuPcbM2pA — 𝐸𝓁𝒾𝓈𝒶 🌻 (@InkAlchemist1) August 21, 2020

Magari se evitate di ripostare il sedere della ragazzina siamo già un passo avanti eh?#Totti

# — Annalisa (@Nalix83) August 21, 2020

Fantastico come in Italia si riesca addirittura a sessualizzare il corpo di una 13enne in una testata giornalistica più o meno conosciuta come Gente. E poi vi lamentate se i giovani di oggi “crescono troppo velocemente”, siete ridicoli #totti pic.twitter.com/alw6RX7hw2 — 😳 (@xanaxtinker) August 21, 2020

Io credo che la copertina di Gente sulla figlia 13enne di #Totti sia molto vicino alla pedofilia. Semplicemente. August 21, 2020