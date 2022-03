Totti festeggia la sua Isabel: le inedite foto di papà e figlia (con dedica d'amore)

Sono passati sei anni dal giorno in cui Francesco Totti e Ilary Blasi diventavano genitori per la terza volta. Isabel, la piccola della famiglia, è arrivata a 11 anni di distanza dal fratello maggiore Cristian e a nove dalla sorella Chanel, portando una nuova ventata di felicità che oggi, in occasione del suo compleanno, viene ribadita dal suo papà.

“Auguri luce dei miei occhi” scrive l’ex capitano giallorosso a corredo di una foto pubblicata nelle prime ore del giorno del 10 marzo, con il sorriso meraviglioso della festeggiata immortalato in tutta la sua dolcezza. In meno di un’ora oltre 77mila sono stati i follower che si sono uniti alla condivisione del papà orgoglioso della sua piccolina, ancora al centro di una rassegna di immagini postate tra le storie Instagram in cui si ripercorrono i momenti più intimi del rapporto quotidiano tra papà e figlia. Ovunque sarai di Irama, Sei tu di Fabrizio Moro, La notte dei Modà, Beautiful Day degli U2 sono le canzoni che fanno da sfondo alla carrellata selezionata da Francesco, innamorato della sua bimba che tanto somiglia a Ilary Blasy. Mamma Ilary che, al momento, ha preferito non condividere pubblicamente i suoi auguri per la bimba: per ora bastano quelli dolcissimi del marito Francesco.

Totti e Blasi, zittite le voci sulla crisi

Intanto le voci sulla presunta crisi coniugale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state zittite dai fatti che, dopo tanto parlare, hanno mostrato i due insieme. Prima a cena con l’intera famiglia, poi in coppia durante un tranquillo sabato sera, i due hanno dimostrato di stare ancora insieme, superando il clamore che per giorni aveva avuto ad oggetto la loro vita privata. Francesco e Ilary si sono “circondati degli amici e della famiglia. Un muro inaccessibile se non per qualche occasione in cui si sono mostrati insieme” sono state le ultime indiscrezioni che hanno riguardato la showgirl e l’ex capitano della Roma. Di nuovo uniti, oggi soprattutto, per la loro Isabel.