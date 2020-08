Totti al mare con Isabel: "Siamo una cosa sola"

Al mare all'ora del tramonto, sul bagnasciuga, distesi su un materassino gonfiabile: papà Francesco Totti sotto e la piccola Isabel sdraiata sopra a cavalcioni e aggrappata alle sue spalle. E' questa l'ultima cartolina da Sabaudia che l'ex calciatore giallorosso pubblica sul suo profilo Instagram, insieme a una dedica per la sua principessa: "Siamo una cosa sola".

La piccola di casa, che lo scorso marzo ha compiuto 4 anni, è il tallone d'Achille di Totti. Sarà per la tenera età, o perché è arrivata con un'altra maturità, oppure per la somiglianza con la mamma, Ilary Blasi. Biondissima, occhi azzurri e un viso che sembra disegnato, Isabel - la terzogenita della coppia - è la fotocopia della conduttrice e ha fatto perdere la testa al Pupone, come gli fa notare un follower: "Francè, t'ha piegato tua figlia".

Tra i commenti anche i cuori degli ex compagni Luca Toni, Nainggolan, Pjanic e Bobo Vieri - altro papà 'al miele' delle sue due bambine avute dalla compagna Costanza Caracciolo - e Francesco Arca, tifosissimo della Roma e amico del 'Capitano': "Gli abbracci più belli. Che bellezza". E come dargli torto...