Totti e la passione per il gioco, Pupo: "Una volta con lui al tavolo da poker"

Fra intrighi, presunti tradimenti, furti di orologi e borse, si è sentito di tutto su Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche che tra i motivi della loro rottura ci fosse la passione del Pupone per il gioco d'azzardo. Una notizia mai confermata, ma che all'ex calciatore giallorosso oltre al verde del campo di calcio piaccia anche quello dei tavoli da gioco non è un segreto.

A confermarlo è Pupo, che in un'intervista al Quotidiano Nazionale fa sapere di aver giocato con lui a poker, raccontando un retroscena inedito: "Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell'Aquila, che andò in onda su La7. Ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto". Il cantante poi si sbilancia: "Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia".

Francesco Totti nel mirino dell'antiriciclaggio

Francesco Totti è stato oggetto di alcune segnalazioni di operazioni sospette. I risk manager della Banca d'Italia, secondo alcune indiscrezioni circolate settimane fa, avrebbero indagato su dei movimenti di denaro dell'ex campione della Roma. Per quanto riguarda l'anno 2020, ad esempio, sono stati presi in causa cinque assegni bancari e un bonifico di Totti intestati alla Société financière et d'encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo per un totale di 1,305 milioni di euro, che sarebbero andati a finanziare le giornate trascorse al casinò dell'ex calciatore. Poi un bonifico da 300mila euro "a favore della società United London services limited, collegata con il casinò di Londra" e un altro ancora da 200mila "a favore della società Belco, apparentemente collegata con il casinò di Las Vegas".

L'antiriciclaggio ha "forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali", anche perché la Sfe di Monte Carlo "sembrerebbe svolgere anche un’attività bancaria" quindi "non è chiaro se il denaro inviato sia destinato solo al gioco oppure ad altro". Un'altra segnalazione riguarderebbe due bonifici, per un totale di 160mila euro, inviati ancora a D.M. con causale "prestito in amicizia con vincolo di restituzione entro 24 mesi".