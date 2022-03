"Noemi minacciata, Totti ha un accordo milionario": i nuovi retroscena sulla crisi con Ilary Blasi

Nuovi retroscena si aggiungono a proposito della crisi (che ormai sarebbe passata) tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ad aggiungere carne al fuoco delle indiscrezioni è stavolta il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana, che si pronuncia a proposito di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell'ex calciatore (presto smentita dal diretto interessato) e delle finanze del 45enne.

Anzitutto, le ultime novità riguarderebbero il fatto che la crisi sarebbe rientrata. Tra i due, infatti, legati da circa vent'anni, non c'è stata "una separazione, ma un periodo di crisi", come capita a ogni coppia che si rispetti. Non a caso, nel corso di uno degli ultimi weekend, sono stati paparazzati in occasione di un pranzo in famiglia, all'insegna di una domenica tranquilla a due. Viene così a cadere l'ipotesi, lanciata da Dagospia, per cui Noemi sarebbe la nuova fiamma di Totti e Luca Marinelli, secondo il Corriere della Sera, la nuova di Ilary.

E' proprio in merito a Noemi che il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela che si sarebbe "chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo". Il tutto dopo l'esplosione dei rumors a proposito di una love story col Pupone. Un atteggiamento comprensibile se si pensa che non si tratta di un personaggio pubblico. E che la donna ha due figli con l'ex marito.

Sempre tra le righe, poi, si leggono alcuni dettagli circa le finanze della famiglia Totti. "Qualcuno - scrive Gabriele Parpiglia, tra le firme più note del magazine - Ha indicato che la gestione delle finanze di Totti sarebbe affidato amiglia Blasi. Ma negli ultimi sei mesi lui avrebbe iniziato ad operare da solo". In particolare, si parla di un "accordo milionario con DigitalBits, società di criptovalute", di cui l'ex Capitano è "brand ambassador" "e guadagnerà 5 milioni per la collaborazione". Pare, inoltre, l'attaccante ne avrebbe parlato alla famiglia solo in un momento successivo alla sua decisione. Questione che ha aggiunto carne al fuoco? E' quello che viene lasciano intendere.

Tra i progetti svaniti nel nulla, ci sarebbe invece l'dea della serie tv con protagonisti Totti e Ilary in versione Ferragnez. Le cui riprese non sarebbero mai iniziate.

"La smentita di Totti è debole, qualcosa di vero c'è": la bomba del giorno dopo

La storia d'amore tra Totti e Ilary, fino alla crisi

Il 10 marzo 2002, in occasione del derby tra Roma e Lazio allo Stadio Olimpico ecco che Totti si alza la maglietta e mostra la scritta "6 Unica". Era per Ilary Blasi, all'epoca letterina della trasmissione di Passaparola, con cui stava ufficializzando la love story. Ilary e Francesco si sono poi sposati nel 2005. L'evento è stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco è arrivato il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, è nata Chanel. Infine l'ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato. Poi la notizia della rottura e le successive smentite.