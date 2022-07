Quello che i comunicati di Francesco Totti e Ilary Blasi (non) dicono

Ilary Blasi e Francesco Totti

Persino Miley Cyrus e Liam Hemsworth, coppia turbolenta per antonomasia, avevano annunciato, in quella caldissima estate del 2019, la decisione di separarsi attraverso una dichiarazione di coppia, all'epoca affidata alla portavoce di lei. Persino Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - che pure nascondevano sotto il tappeto della lussuosa dimora bergamasca il Vaso di Pandora di presunte libertà da lei represse nel corso della relazione (la narrazione emersa è stata quella, tradizionale, di una principessa vissuta nella prigione dorata dell'etichetta, ndr) - hanno fatto lo stesso. E, non ultimo, persino l'irriverente Dagospia, che aggiunge più veleno che può alle pozioni d'amore, aveva ipotizzato la diffusione di un "comunicato congiunto" per la separazione della royal couple d'Italia, quella composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ed invece, a dispetto dei malinconici sospiri di un pubblico che non accetta la fine di un sogno e degli editorialisti affranti pronti a romanzare qualsiasi dettaglio sul divorzio della coppia più mediatica d'Italia, l'ex calciatore e la conduttrice hanno messo un punto alla loro storia d'amore nel modo più crudele, ed emblematico, possibile: non attraverso un comunicato di coppia, come qualsivoglia politically correct (galateo o cerimoniale, chiamatelo come volete) aveva prospettato, bensì via due comunicati distinti. A raccontare quanto le strade siano ormai irreparabilmente divise. E quanta sana tensione stia vivendo la coppia. Alla faccia delle celebrità che ormai vogliono farci bere la storia della famiglia allargata quale nuovo Mulino Bianco 2.0.

Tensione ben narrata - ormai cinque mesi fa - dal nervosismo percepibile epidermicamente in quel video in cui Totti smentì, in fretta e furia, le voci di crisi deflagrate a febbraio. E le cui vibes erano banalmente assimilabili a quelle dei prigionieri di guerra. Lo ricorderete: c'era lui che smentiva tutto con un italiano incerto, e quella volta non per via del leggendario accento romano, bensì per evidente poca convinzione nell'intimo. Innumerevoli i meme che lo immortalavano in una vignetta in cui, di fronte a lui, c'era disegnata la moglie: con una mano gli teneva la telecamera puntata in fronte e con l'altra un cartello con su scritto il copione da recitare. I meme avevano ragione? Non è dato sapere, ma di quel copione oggi lui sembra scusarsi, anzi sembra quasi stigmatizzarlo, quando nella sua nota sottolinea: "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita". Parole emotive, che proseguono così: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie".

Opposta a tanta emotività, c'è invece la glacialità di lei. Lei che, differentemente dalle parole commosse del (quasi ex) marito, sceglie una formula burocratica delle più classiche per ufficializzare l'addio. Gelida. "Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli - si legge - il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia".

Insomma, la morale della favola è che la favola sembra finita male. E che neanche Totti e Ilary, quell'entità a due teste a cui per vent'anni abbiamo chiesto di sublimare il fallimento delle nostre questioni amorose, siano esenti da rancore. Faccenda evidente appunto nella modalità in cui la rottura è stata "ufficializzata al popolo", per usare la deliziosa megalomania di Dagospia, e che toccherebbe pure apprezzare mettendo da parte i nostri occhi sognanti e pretenziosi: del resto in quest'epoca che vive sotto l'ombrello morale della cosiddetta "normalizzazione", che elogia la fallibilità delle celebrità, alle quali chiediamo costantemente empatia, dovrebbe essere altrettanto gradita la loro versione logorata. Ma forse questo neanche Ilary l'aveva capito, forse non lo accettava (o non lo accettava ancora) quando a febbraio fece peste e corna per smentire la crisi, scomodando i salotti buoni della tv, scatenando una tempesta mediatica contro chi altro non stava facendo che preannunciare l'inevitabile, forse nella comprensibile speranza di poter recuperare ancora il rapporto.

Ed è pur vero che da grandi onori derivano grandi responsabilità, e dunque grandi smentite, ma è altrettanto vero che a gesti plateali corrispondono anche altrettanto plateali interessi a far distogliere lo sguardo. O almeno così sembra, ad oggi. All'epoca, ricorderanno i più, Ilary andò dall'amica Silvia Toffanin, a Verissimo, aizzando i sudditi del Re di Roma contro la macchina del fango giornalistica e lasciando addirittura ipotizzare che ci fosse qualcuno pronto a far del male alla coppia. Addirittura un colpevole, insomma. Un capro espiatorio, diremmo oggi. Nella stessa giornata in cui i giornali davano notizia della crisi, poi, l'intera famiglia si immortalava a cena in uno dei ristoranti più noti e più costosi di Roma - dunque non esattamente nel locus amoenus in cui le celebrità si nascondono quando vogliono passare inosservate - con uno stuolo di paparazzi al seguito. Fu lì che Totti girò il suo balbettante video di smentita. Da allora, mai più i due sono mostrati insieme, ma la smentita ormai era fatta.

"Probabilmente, in virtù della loro conoscenza, Ilary è stata avvertita prima da Alfonso Signorini delle fotografie che stavano per uscire su Chi in cui Totti era a casa di Noemi (Bocchi, presunta nuova fiamma del Capitano, ndr)", mi ha scritto una collega nel pomeriggio di ieri, avvezza all'ambiente della cronaca rosa ma lontana dalla questione specifica, nel pieno di quel delirio massivo in cui tutti cercavamo un centro di gravità che rendesse credibile ciò a cui non volevamo credere. Probabilmente è stato a quel punto che la conduttrice avrebbe deciso di anticipare la bufera che stava per travolgerla con un comunicato. Probabilmente è stata lei a tradire col misterioso "aitante giovane" e per questo lui è così commosso e lei così impassibile. O forse no. Forse è stato lui a farlo con Noemi, e dunque per questo si porta avanti col pietismo in vista delle notizie che usciranno suo suo conto. Probabilmente, anzi semplicemente, i due hanno fatto il possibile fino all'ultimo, non riuscendoci purtroppo.

Ma sono tutti "probabilmente", appunto, ipotizzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori che di coppie arrivate al capolinea ne hanno viste tante, e che si fermano ad essere tali. Perché di certo qui c'è solo che, per il momento, la favola non ha avuto il suo happy ending. Che le carte sono sul tavolo dei legali. Tavolo nel cui cassetto vanno messe invece le nostre lagne - nell'ordine: pollici in bocca, colpi di fulmine e cerimonie, matrimonio all'Ara Coeli - visto che qui chi sta continuando a sognare al momento siamo solo noi, mentre loro sarebbero già in altre faccende (e con altre persone) affaccendati.