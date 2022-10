Totti-Blasi, Flavia Vento lancia la bomba: "Un giorno parlerò"

Nel caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi torna adesso Flavia Vento, personaggio noto alle dinamiche passate della coppia e ora nuovamente chiamata in ballo da Striscia la notizia.

Questa sera nella puntata del tg satirico, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro proprio alla showgirl che nel 2005 era stata citata da Fabrizio Corona per un presunto tradimento del capitano della Roma, un mese prima delle nozze con la conduttrice. All'indiscrezione nessuno ci aveva creduto e la questione era stata accantonata finché la stessa Ilary Blasi non la affrontò in diretta tv con lo stesso Corona durante una storica puntata del Grande Fratello Vip nel 2018.

Ma ora che Ilary e Francesco sono protagonisti del divorzio-soap opera del secolo, quel presunto flirt è tornato d’attualità e Striscia ha intercettato Flavia Vento per un commento.

Totti-Blasi, il commento di Flavia Vento

"Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?" chiede Staffelli riferendosi evidentemente alla replica che Blasi ha fatto seguire all'intervista dell'ex marito. "Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni" è la replica la showgirl 45enne che aggiunge sibillina: "Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…". Il servizio completo va in onda su Canale 5 questa sera con ulteriori particolari che potrebbero ulteriormente far discutere.