La famiglia Totti si allarga: il parto della gatta in diretta social e il “colpo di scena” finale | VIDEO

New entry in casa Totti: Donna Paola, la gatta entrata a far parte della famiglia lo scorso dicembre e diventata ben presto star dei social, ha dato alla luce sei micetti. La notizia della sua gravidanza era stata annunciata qualche settimana fa da Ilary Blasi in una delle tante storie Instagram che ormai fanno della quotidianità famigliare una sorta di sitcom social dove, poche ore fa, è stato ripreso proprio il parto di Paola e il “colpo di scena” finale.

I sei gattini dati alla luce dalla felina di razza Canadian Sphynx, conosciuta come 'gatto nudo' perché senza pelo, sono nati con un bel manto bianco e nero, dettaglio che ha svelato subito la paternità del gatto mostrato con tanto di frecce da Ilary. “È stato lui!”, ha fatto sapere la showgirl ai follower rinfrescando loro la memoria con i ricordi del loro ‘primo incontro’ durante una serata estiva. Alla fine il dialogo con il marito Francesco: “Hai visto? Ti ha ascoltato te ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque”, afferma Ilary di fronte alla sguardo spiazzato del Pupone che la dice lunga sul suo entusiasmo...

