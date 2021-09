Ilary e Totti sono in crisi? C'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan

Abituati come siamo a vedere dediche reciproche tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è impossibile non far caso alla mancanza di corrispondenza "social" tra il calciatore e la conduttrice in occasione del compleanno di lui. Nei tempi in cui infatti l'amore - soprattutto quello dei personaggi pubblici - si misura anche a colpi di like e commenti su Instagram, in molti hanno notato che l'ex letterina non ha dedicato alcun messaggio d'amore al marito.

E' crisi?

Un dettaglio che non è passato inosservato. Ieri infatti tutti, ma proprio tutti, hanno lasciato un pensiero d'affetto per il Pupone, neo 45enne, dagli ex colleghi calciatore ai dirigenti della Roma fino ai fan più accaniti. Tutti, ma non Ilary Blasi.

In molti si stanno dunque domandando se tra i due sia un momento di maretta. Non va sottovalutato però il momento professionale particolare che sta attraversando la conduttrice, in onda con Star in the star, trasmissione che è una scommessa di Canale 5 tutt'altro che riuscita, almeno sul fronte degli ascolti. E' probabile insomma che Ilary di questi tempi sia in tutt'altre faccende affaccendata e che la sua mancanza nei confronti del marito non sia da ricondurre ad una crisi vera e propria.

Non a caso, proprio di recente, Ilary ha riportato il giudizio di Francesco a proposito del suo programma in occasione di una recente intervista rilasciata su un settimanale. Totti avrebbe apprezzato molto lo show, in particolare il balletto iniziale super sexy della moglie sulle note di Toxic di Britney Spears.

Una lunga storia d'amore

Da sempre riservati circa il proprio privato, solamente negli ultimi anni Ilary e Totti, sposi dal 2005 e genitori di tre figli (Chanel, Isabel e Christian), hanno cominciato a raccontare la propria vita familiare al pubblico, complice l'avvento dei social network. Un racconto che è proseguito in una vera e propria mini serie tv intitolata 'Speravo de morì prima' (titolo in riferimento all'addio di Totti al calcio, ndr): la pellicola con Pietro Castellitto è andata in onda a marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now TV e, tra i tanti aneddoti, ha svelato proprio il rapporto tra Francesco e Ilary, a partire dal primo incontro, fino alla costruzione di una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.