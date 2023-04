"Totti offre a Blasi 15 mila euro al mese per i figli, lei non ci sta: vuole una barca di soldi"

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi il tempo per trattare sul raggiungimento di un accordo economico continua a scorrere tra udienze segrete e indiscrezioni. Le ultime riportate dal Corriere della Sera raccontano di una ingente proposta economica avanzata dall'ex capitano giallorosso ma rifiutata dalla conduttrice, intenzionata a chiedere molto di più.

Tra i 12 e i 15 mila euro al mese sarebbe la cifra mensile che Totti sarebbe disposto a erogare per il mantenimento dei figli, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi hanno chiesto l'affidamento congiunto. Blasi, però, non sarebbe d'accordo e pretenderebbe molto di più: "una barca di soldi" è la definizione riferita dalle fonti che sintetizzano così la controproposta che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni al mese (se non di più) e che non sarebbe per nulla presa in considerazione dall'ex marito. Inoltre, Blasi vorrebbe addossare interamente al padre dei figli le loro spese extra, mentre lui sarebbe disposto a pagarne solo il 50 per cento.

Quanto alla villa dell'Eur che continua ad appartenere a entrambi non essendo ancora separati, di fatto al momento l'immensa abitazione sarebbe nella sola disponibilità di Ilary che potrà restarci fino ai 18 anni di Isabel (che ora ne ha 7). Sempre le indiscrezioni raccontano che lei avrebbe anche fatto cambiare la serratura, per cui Francesco se avesse bisogno di entrare dovrebbe suonare al campanello. Motivo di ulteriore malessere è anche la presenza in quelle mura di Bastian Muller, nuovo compagno della sua ex moglie.

I redditi di Ilary Blasi

Da parte di Ilary Blasi, invece, a titolo di alimenti non sarebbe stata avanzata alcuna richiesta alla luce di redditi personali molto alti: secondo le voci, solo il contratto con Mediaset varrebbe poco meno di 1 milione a cui va aggiunto un notevole patrimonio immobiliare personale e la disponibilità sul conto corrente superiore a quella dell'ex marito che, a parte le ottime sponsorizzazioni, al momento non ha entrate fisse. Ora si attendono nuove disposizioni da parte del giudice che potrebbe decidere di convocare di nuovo entrambi, di sentire i tre figli o di chiedere altra documentazione prima di emettere i provvedimenti presidenziali provvisori.