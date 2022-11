Totti-Blasi, la separazione finisce sul New York Times: "C'era una volta il principe del calcio italiano"

La tumultuosa fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare l'Italia intera e, da qualche ora, anche qualche americano interessato alla faccenda. Il New York Times ha dedicato alla vicenda della separazione tra l'ex calciatore giallorosso e la showgirl un articolo denso di dettagli utili per ricostruire la loro storia, partendo dalla nascita del grande amore per arrivare alla crisi e, dunque, alla drastica rottura pregna di vendette e ripicche.

La separazione di Totti e Ilary raccontata dal New York Times

"Una disordinata divisione coniugale appanna una leggenda del calcio romano" titola il pezzo del quotidiano newyorkese firmato dal cronista Jason Horowitz. L'esordio è il più classico degli incipit: "C'era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una a scritta 'Sei unica', un proclama di amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale nata e cresciuta di Roma. Ora, 20 anni dopo, dice che è stata la signora Blasi a rubare i suoi orologi Rolex".

La lunga e articolata esposizione ripercorre così tutte le tappe della storia, dall'appropriazione della collezione di scarpe Jimmy Choo, Amina Muaddi, Le Silla, Casadei e Gucci della ex moglie al video social di Ilary che lo tagga davanti al negozio di Rolex, dai viaggi separati con i figli alla storia di lui con la nuova fidanzata Noemi Bocchi - descritta come una "fiorista che non è del tutto diversa dall'aspetto della signora Blasi" - con cui Totti ha preso casa a Roma Nord.

"Per un paese - e soprattutto una città - che è spesso afflitto da un profondo cinismo per quanto riguarda la durata della felicità e persino l'esistenza del vero amore, la rottura si è rivelata un trauma pubblico e una manna da tabloid", si legge ancora: "Il signor Totti, uno dei giocatori più celebrati della sua generazione e il giocatore più amato nella storia dell'AS Roma, è venerato a Roma per essere rimasto con la squadra della sua città per tutta la sua carriera di un quarto di secolo, compresi i suoi giorni, come The Golden Child, The Fenomeno, Il Capitano e La Leggenda". Una ricostruzione questa del NY Times che non risparmia particolari e titoli che i giornali italiani hanno dedicato ai protagonisti, al centro di una narrazione che non appare certo come una favola a lieto fine.