Totti, Ilary e Noemi a cena nello stesso locale: spuntano le foto

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non smette di arricchirsi di dettagli. Da quando la comunicazione ufficiale ha sancito la fine del matrimonio della coppia più osannata dello spettacolo, i particolari sulle cause che l'hanno indotta non finiscono di susseguirsi, indagatori come continuano ad essere su presunti tradimenti partiti già nei mesi scorsi.

Il nome che viene ormai accostato all'ex capitano giallorosso è quello di Noemi Bocchi, indicata come sua attuale compagna da tempo. Ma dopo le ultime indiscrezioni sugli incontri tra i due e la figlia più piccola di Totti che avrebbero causato le ire di Ilary, ad aggiungere nuovi elementi è ancora Oggi che riporta la curiosa circostanza secondo cui l'ex calciatore, la moglie e Noemi si trovarono insieme nello stesso locale già lo scorso ottobre.

Totti, Ilary e Noemi a cena nello stesso locale

Secondo la ricostruzione di Oggi a cui Dagospia aggiunge altri elementi, il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che lo stesso sito lanciasse la bomba della fine del matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi erano a cena al ristorante romano "La Villa", di proprietà di Andrea Battistelli che qualche estate fa era stato protagonsita del programma tv Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti. A qualche tavolo di distanza c'era proprio Noemi Bocchi, seduta di fronte senza mai avvicinarsi alla coppia. Presente alla festa anche Alex Nuccetelli, pr e grande amico di Totti (fu lui a presentargli Ilary) che molto ha detto anche su Noemi.

Il dubbio sollevato è se Totti e Noemi già frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi oppure se lui già conoscesse segretamente la donna all'insaputa di Ilary. Intanto, secondo ulteriori voci, lui ha promesso che presto dirà la sua dopo gli ultimi avvenimenti e le voci che lo hanno riguardato...

(Di seguito, le foto pubblicate dal settimanale Oggi)