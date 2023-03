Totti-Blasi, sarà scontro in tribunale: "L'affidamento di Cristian e Chanel non è scontato"

Sembrava che i rapporti tra i due si stessero rasserenando, complice la stabilità sentimentale che entrambi avevano riscoperto con i rispettivi partner. Invece, stando alle ultime novità riportate dal Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi non metteranno fine al loro matrimonio senza scontrarsi. L'accordo di divorzio, infatti, pare non si trovi proprio, nonostante il lavoro certosino degli avvocati Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per lei) che, dopo aver molto trattato, adesso pare non si confrontino neppure più, tanto la separazione consensuale appaia ormai molto improbabile.

Il 14 marzo è la data della prima udienza per la giudiziale che vedrà i famosi ex presentarsi in tribunale per iniziare quelli che saranno almeno due anni di battaglie. Sul tavolo diversi temi: la questione economica, con Totti che non ha introiti fissi mentre Blasi ha dalla sua un contratto milionario come conduttrice dell'Isola dei Famosi; l'assegnazione della villa dell'Eur e la circostanza che lei sia rimasta a viverci con i tre figli che non esclude la rinuncia all'immobile da parte di Francesco ora residente nel lussuoso attico con la compagna Noemi Bocchi. E, ultimo ma niente affatto secondario, l'affidamento dei figli tutto ancora da stabilire: se, infatti, appare certo che l'ultima figlia di 6 anni, Isabel, starà con la mamma, non altrettanto scontato è cosa decideranno Cristian e Chanel, rispettivamente 17 anni e mezzo e 16 anni, che potrebbero decidere diversamente.

Intanto la quotidianità di Blasi e Totti prosegue distantissima: lui è in settimana bianca a Madonna di Campiglio con Noemi, Isabel e Chanel (quest'ultima sempre più protagonista dei social); Ilary sempre più affiatata con il compagno Bastian Muller, ormai - anche lui - immortalato nelle foto condivise con grande trasporto.