Ilary e Totti, parla Sonia Bruganelli: "Ogni parola una ferita inferta ai figli"

Nessuno tra i personaggi dello spettacolo ha commentato l'addio di Francesco Totti ed Ilary Blasi, arrivato nella serata di ieri dopo vent'anni d'amore e tre figli. Colleghi ed amici sono chiusi nel massimo riserbo di un silenzio che vuole rispettare la fine di una storia d'amore così lunga da rendere l'addio particolarmente doloroso. A fare una eccezione, è Sonia Bruganelli, volto tv e moglie di Paolo Bonolis, che decide di dedicare un tweet alla questione in cui invita il pubblico a portare rispetto ai tre ragazzi avuti dalla coppia, Cristian, Isabel e Chanel.

"Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più", si legge nel messaggio condiviso da Sonia su Twitter. Qualcuno è d'accordo, altri no. "Ti sposi in diretta tv come Carlo e Diana poi il divorzio fa lo stesso rumore", scrive un utente, rivendicato il diritto a conoscere il privato di due personaggi tra i più mediatici degli ultimi tempi.