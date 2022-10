Totti e Ilary: com'è andata la prima udienza in tribunale, tra Rolex e borsette

"Abbiamo depositato già quello che dovevamo, oggi è la prima udienza e faremo ciò che si fa in questi casi. È previsto che l'udienza sia a porte chiuse". Così gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, legali di Ilary Blasi, entrando al tribunale civile di Roma dove oggi si discute sul ricorso presentato dalla conduttrice per chiedere la restituzione di borse, scarpe e gioielli. Poco dopo nella sede di viale Giulio Cesare è arrivato anche l'avvocato Antonio Conte, uno dei legali che assiste Francesco Totti, che è entrato senza rispondere alle domande dei cronisti.

Il tribunale civile di Roma si è riservato di decidere in merito al ricorso presentato dai legali di Ilary Blasi con cui chiede all'ex giocatore della Roma, la restituzione di scarpe, gioielli e borse. All'udienza di oggi davanti ai giudici della settima sezione, durata circa una ora, il giudice si è riservato di fissare una nuova udienza e quindi ascoltare anche testimoni. In tribunale non erano presenti Totti e Blasi.