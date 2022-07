Francesco Totti e Ilary, il gesto dell'addio: cos'è successo durante le ultime vacanze

Tra le certezze della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sono, da sempre, ovvero da circa vent'anni, le vacanze di coppia che l'ex calciatore e la conduttrice svolgono a Sabaudia. Entrambi romani, sono soliti "svernare" qui, sul litorale laziale, al termine della stagione ricca di impegni professionali per entrambi. Da vent'anni, si diceva, ma non quest'anno. Come i fan più accaniti della coppia avranno infatti notato, nelle ultime settimane i due si sono ritagliati vacanze separate: lei in piscina con i figli, oppure in cerca di svago in qualche agriturismo; lui completamente assente dalle giornate dell'ex moglie ed alle prese, invece, con infinite partite di Padel.

Sebbene infatti quest'anno le ferie per la coppia (o forse dovremmo dire "ex" coppia?) sono cominciate in ritardo - a causa del prolungamento dell'Isola dei Famosi, che lei ha condotto fino a fine giugno - i due non sono mai stati visti godersi una giornata al mare insieme, tantomeno una cena o un pranzo. Da sola, lei si è immortalata nella piscina di casa, nel quartiere Eur a Roma, dove si è divertita a giocare con i figli. Sempre da sola, lei si è recata al concerto dell'amato Vasco Rossi: con lei non c'era il marito, bensì la sorella Melory. Da tempo, invece, Francesco non condivide momenti di vita privata sui social: l'ultimo risale a metà maggio, quando ha voluto fare gli auguri di compleanno alla figlia Chanel, secondogenita oltre a Cristian e Chanel.

Un'estate da separati, insomma, che sembra preambolo della separazione ufficiale attesa per questa sera. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dai quotidiani, infatti, alle 19 la storica coppia diffonderà una nota stampa in cui annuncerà ufficialmente la separazione.