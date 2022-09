"Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma vive nella stessa villa di Totti"

L'ultimo pezzo del puzzle Totti-Blasi è stata la denuncia che Ilary avrebbe rivolto ad Alex Nuccetelli, ex amico suo e (pare) tutt'ora vicino a Francesco che negli ultimi tempi si è conquistato articoli e titoli con svariate dichiarazioni sulla vita privata della ormai ex coppia. Loro, però, i diretti interessati non fiatano più, almeno non pubblicamente, dopo gli scossoni suscitati dall'intervista sui trafugamenti di Rolex e le svariate ripicche a cui sono seguite le relative repliche. Le indiscrezioni, tuttavia, non mancano e le ultime sono quelle riportate dal Corriere della sera che il discusso colloquio con l'ex capitano ospitò qualche settimana fa.

"Vivono nella maxi-villa dell'Eur, ciascuno barricato nella sua ala"

Stando a quanto riportato, la tensione sarebbe altissima: Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero deciso per la separazione giudiziale, essendo impossibile risolvere l'addio consensualmente. L'attesa adesso è per chi dei rispettivi legali (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei) depositerà per primo il ricorso. Al momento, dunque, i rapporti tra Francesco e Ilary resterebbero civili, ma solo per non dispiacere i figli ed entrambi continuerebbero a vivere sotto lo stesso enorme tetto della maxi-villa dell'Eur: "Ciascuno barricato nella sua ala" si legge ancora, "Ogni tanto Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco".

La vita di Francesco Totti oggi

Intanto Francesco Totti è descritto come dedito ai figli per i quali si sarebbe anche preso una pausa dal lavoro. Con loro ha festeggiato il suo primo compleanno lontano da Ilary Blasi al ristorante di Santa Severa (lo stesso in cui Francesco fece la proposta a Ilary con champagne, petali di rosa e congruo solitario al dito), insieme ai vecchi amici che non lo hanno mai tradito e Noemi Bocchi con cui si dice che presto uscirà allo scoperto.