Totti è davvero innamorato di Noemi Bocchi, il retroscena: "A cena dove lui chiese a Ilary di sposarlo"

La notizia della separazione di Totti e Blasi è ancora fresca e non accennano a diminuire le congetture sulle motivazioni della loro separazione. Secondo alcuni era solo finito l'amore, per altri la fine del matrimonio è dovuta a tradimenti, sia a destra sia a sinistra. Secondo quando riporta il Corriere della Sera però Totti sarebbe quello innamorato di un'altra. Anche a Blasi viene collegato un presunto aitante giovane che le avrebbe fatto riscoprire il sorriso, ma per l'ex capitano della Roma la presunta storia con Noemi Bocchi sarebbe più di un semplice svago.

"Sarebbero innamorati sul serio", si legge sul Corriere che ripercorre velocemente alcuni dei possibili avvistamenti della coppia: "Chi li ha visti all’«Isola del Pescatore», ristorante vippissimo sulla spiaggia di Santa Severa dove il numero 10 portò Ilary per farle la proposta e lei, ignara, obiettò: «E che fino a là dobbiamo ariva’?»". Ma anche "In un hotel-castello all’uscita di Lunghezza, fuori Roma, o a Montecarlo o a Tirana, per la finale di Conference League della Roma: voli separati, stesso hotel, camere diverse, massima discrezione. E minimo risultato: lo sapevano tutti".

Sarebbe stato quindi un segreto di Pulcinella destinato a diventare di dominio pubblico, con grande attesa infatti viene accolto il prossimo numero del settimanale Chi (in uscita il 13 luglio) che dovrebbe mostrate proprio er Pupone mentre si reca a casa di Bocchi. La donna, sulla quale si hanno poche informazioni, è stata fotografata più volte sugli spalti dell’Olimpico a soli pochi posti di distanza da Totti e sembrerebbe che con l'ex calciatore la "relazione" vada avanti da circa otto mesi.

Questi particolari andrebbero ad avallare la tesi che il loro divorzio non sarà proprio rosa e fiori, come dimostra anche la scelta di rilasciare dichiarazioni separate all'Ansa anziché un comunicato congiunto.

Noemi e Francesco: le prime indiscrezioni a febbraio

A febbraio quando si parlò per la prima volta della crisi della coppia uscì anche il nome di Noemi. La conferma della separazione, nonostante le numerose smentite dei mesi scorsi, è arrivata, ma ancora tutto tace su Noemi. A fare chiarezza sulla questione però dovrebbero arrivare gli scatti esclusivi in possesso di Chi che immortalerebbero la macchina di Totti parcheggiata sotto casa di Noemi tra le 20.30 di sera e le due del mattino. Particolari da non sottovalutare sono anche le passioni dei due: entrambi patiti di calcio e di paddle sport al quale Francesco sta dedicando molto tempo nelle ultime settimane.